Для фишинга в конце 2021 года хакеры чаще использовали бренд DHL

Злоумышленники чаще всего использовали в фишинговых атаках в IV квартале 2021 года бренд DHL (23% всех фишинговых атак в мире), говорится в отчете компании Check Point. Эксперты предполагают, что хакеры стремились добраться до самых уязвимых покупателей в период крупнейших распродаж в году. На втором месте по частоте использования – бренд Microsoft (20%), на третьем и четвертом — WhatsApp (11%) и Google (10%) соответственно.
Отчет подтверждает наметившуюся ранее тенденцию: бренды социальных сетей киберпреступники намерены эксплуатировать все чаще. В фишинговых атаках злоумышленники стремятся имитировать официальный сайт известного бренда, выбирая похожее доменное имя или URL-адрес и копируя дизайн страницы.
Ссылку на поддельный сайт потенциальным жертвам отправляют по электронной почте или через СМС. На фишинговый сайт можно попасть и случайно, просматривая страницы в Интернете, или через вредоносное мобильное приложение. Очень часто на таких сайтах содержится специальная форма для сбора учетных данных, платежной и другой конфиденциальной информации пользователей.
Мошенники совершенствуют старые способы обмана граждан, продолжая играть на человеческих слабостях, например на жажде легких денег или страхе потерять сбережения, пишут «Известия» со ссылкой на данные опрошенных экспертов.14.01.2022 09:07