Для фишинга в конце 2021 года хакеры чаще использовали бренд DHL

Злоумышленники чаще всего использовали в фишинговых атаках в IV квартале 2021 года бренд DHL (23% всех фишинговых атак в мире), говорится в отчете компании Check Point. Эксперты предполагают, что хакеры стремились добраться до самых уязвимых покупателей в период крупнейших распродаж в году. На втором месте по частоте использования – бренд Microsoft (20%), на третьем и четвертом — WhatsApp (11%) и Google (10%) соответственно.

Отчет подтверждает наметившуюся ранее тенденцию: бренды социальных сетей киберпреступники намерены эксплуатировать все чаще. В фишинговых атаках злоумышленники стремятся имитировать официальный сайт известного бренда, выбирая похожее доменное имя или URL-адрес и копируя дизайн страницы.

Ссылку на поддельный сайт потенциальным жертвам отправляют по электронной почте или через СМС. На фишинговый сайт можно попасть и случайно, просматривая страницы в Интернете, или через вредоносное мобильное приложение. Очень часто на таких сайтах содержится специальная форма для сбора учетных данных, платежной и другой конфиденциальной информации пользователей.