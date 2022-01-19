ОКБ: средний размер ипотечного кредита вырос до 3,28 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России за 2021 год вырос до 3,28 млн рублей, говорится в сообщении ОКБ («Кредистория»). Если в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, то к ноябрю 2021-го он увеличился до 3,21 млн, а по итогам декабря 2021-го — до 3,28 млн. Так, россияне уже берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад.

Самое крупное увеличение среднего размера кредита в 2021 году по сравнению с 2020-м произошло в Краснодарском крае (на 32%), в Ставропольском крае (на 26%), Омской области (на 26%), Воронежской области (на 23%), Ленинградской области (на 23%) и Санкт-Петербурге (на 23%). Наименьший рост — в Свердловской области (на 13%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (на 14%), Башкортостане (на 15%), Пермском крае (на 15%), Хабаровском крае (на 16%) и Москве (на 16%).

По словам генерального директора ОКБ («Кредистории») Артура Александровича, стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20% под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений и заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки. Брать в долг теперь приходится больше, поэтому для снижения долговой нагрузки россияне берут кредит на 2,5 года дольше, а средний срок кредитования почти достиг 20 лет, пояснил эксперт.