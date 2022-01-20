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На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021»

20.01.2022 09:00
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Время прочтения: 1 минута
На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021»
Источник
Banki.ru

На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021» в рамках ежегодной премии «Банк года». С декабря 2021 посетители сайта предлагали кандидатов, достойных этого почетного звания. В список финалистов вошли 10 участников форума, чьи советы оказались наиболее полезными для пользователей в прошедшем году. Осталось только выбрать победителя!

Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Успейте отдать свой голос за одного из кандидатов до 23:59 мск 31 января 2022 года.

Номинация «Человек года» существует в рамках премии «Банк года» с 2010 года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для наших посетителей.

Ранее звания «Человек года» удостаивались Clevelus (2010), Ambr (2011), @mike (2012), Tiagr (2013), alank (2014), Desperado17 (2015), дай (2016), 5lexxx (2017), Карасик (2018), bhuma (2019), BAY (2020).

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