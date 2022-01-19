Минцифры: обновление операторами архивных тарифов коснется не более чем 5% всех абонентов

Обновление архивных тарифов операторов связи коснется не более чем 5% всех абонентов. Об этом заявил ТАСС замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке связи сообщила о повышении архивных тарифов операторов «большой четверки» в ближайшее время.

«По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснется не более чем 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объем трафика, бесплатных минут и других опций. Абонент сам решает, останется он на архивном тарифе или перейдет на новый. Оба варианта должны быть удобны для абонентов и не убыточны для операторов. Этот баланс операторы должны соблюдать, чтобы сохранять качество связи», — отметил Ким.

Он уточнил, что формирование тарифной политики — это компетенция операторов. Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом, пояснил он.

Замглавы Минцифры добавил, что министерство не участвует в регулировании тарифов рынка. «Если уровень повышения цен вызывает вопросы, необходимо обратиться в ФАС, чтобы исключить нарушение законодательства», — прокомментировал он.



Ким напомнил, что у пользователя есть возможность перейти к другому оператору, сохранив свой телефонный номер.