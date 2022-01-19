Минтруд: выплаты маткапитала отцам не потребуют значительных затрат

Обращения за материнским капиталом от отцов за все время поступило от 19 человек. Если по этим заявлениям будет принято положительное решение, то выплаты составят около 10,5 млн рублей, что не выходит за рамки бюджетных назначений Пенсионного фонда РФ на данные меры поддержки. Об этом заявил в среду заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«Мы оценивали контингент по подобным обращениям мужчин ранее в Пенсионный фонд. Таких оказалось 19 обращений за всю историю. <…> Сумма тут по меркам Пенсионного фонда совершенно незначительная. Если все эти решения будут удовлетворены по этим 19 когда-либо обращавшимся, то это порядка 10,5 миллиона рублей, что в принципе в рамках бюджетных назначений Пенсионного фонда на именно эти меры поддержки спокойно укладывается», — сказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий основания для получения отцами материнского капитала. Такое право могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Вовченко пояснил, что законопроектом также предлагается предоставить право на материнский капитал мужчинам — единственным родителям детей, рожденных для них в результате суррогатного материнства. Однако важным условием является вступление впоследствии мужчины в брак и воспитание детей совместно с усыновившей их супругой.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.