Андрей Мельников назначен главой АСВ

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на внеочередном заседании в среду, 19 января, назначил Андрея Мельникова на должность генерального директора госкорпорации, говорится в сообщении агентства.

«Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности генерального директора агентства в связи с его назначением заместителем председателя Банка России. По представлению председателя совета директоров генеральным директором агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей Геннадьевич Мельников», — сказано в сообщении. Там уточняется, что заседание проходило под руководством главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Юрий Исаев возглавляет агентство с 1 января 2013 года. С 2008 по 2013 год был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. До этого занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.



Андрей Мельников работает в агентстве с момента его создания в 2004 году. С 2004 по 2016 год в должности заместителя генерального директора курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). С 2016 по 2017 год занимал пост министра экономического развития Республики Крым. Затем работал вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году вернулся в агентство в должности первого заместителя генерального директора.