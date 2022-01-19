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Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2021 года составил 515 млрд рублей

19.01.2022 18:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2021 года составил около 515 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — декабрь 2021 года».

По предварительной оценке, объем поступивших доходов достиг 25 трлн 286 млрд 528,2 млн рублей, или 134,8% к общему объему доходов, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В том числе через Федеральную налоговую службу в бюджет поступило 15 трлн 880 млрд 343,2 млн рублей, через Федеральную таможенную службу — 7 трлн 156,92 млрд.

Исполнение расходов составило 24 трлн 771 млрд 769,6 млн рублей, или 115,1% к утвержденному общему объему расходов федерального бюджета и 97,5% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Профицит федерального бюджета составил 514 млрд 758,6 млн рублей.

По итогам ноября Минфин сообщал о профиците бюджета с начала 2021 года в 2 трлн 337 млрд 631,3 млн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов на днях сообщил, что федеральный бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом в 0,4% ВВП.

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