​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 39 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 73,6 тыс. сделок почти на 4,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,8175—77,17 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 86,81 рубля, уменьшившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 10,7 тыс. сделок на 623,7 млн евро по курсам от 85,975 до 87,41 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«На динамике рубля сказалось желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в рубле, а также позитивные изменения внешнего фона в виде роста цен на нефть и некоторого улучшения ситуации в валютах развивающихся стран, которые смогли перейти к восстановлению, после снижения, продемонстрированного днем ранее. Плюс к этому поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако к концу сессии американская валюта смогла отыграть часть потерь, что вызвано сохранением страхов инвесторов относительно дальнейшего давления на рубль со стороны геополитического фактора», — написал эксперт в своем обзоре.