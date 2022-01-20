Эксперт дал разъяснения относительно сокращения срока карантина по COVID-19

Карантин сокращается с 14 до семи дней для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусной инфекцией, а те, кто болеет, будут его соблюдать до выздоровления. Такое решение было принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов «дельта» и «омикрон» не превышает семи дней, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм «омикрон» имеет короткий инкубационный период, который не превышает семь дней. То есть после контакта с заболевшим члены семьи находятся на карантине не 14 дней, а семь. <...> Болеющий человек выходит с изоляции по выздоровлении, то есть семь дней — это минимум, а дальше по выздоровлении», — сказал он.

Эксперт также пояснил, что период карантина сокращен в том числе для того, чтобы не нарушать рабочий режим и люди могли раньше выйти на работу. При этом рисков, что человек спустя неделю выйдет с карантина и будет все еще заразным, нет, «потому что и дельта-штамм, и «омикрон» имеют инкубационный период не больше семи дней, вирус видоизменился».



Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются с 14 до семи дней.