Обзор рынков от Банки.ру: российские акции не смогли продолжить восстановление

На открытии торгов в четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжить восстановление на позитивном внешнем фоне, однако она оказалась неудачной.

Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в районе 88 долларов за баррель. Плюс к этому покупкам способствует динамика азиатских площадок, где большинство ведущих индексов смогли продемонстрировать подъем в пределах 1,1%, а также позитивные тенденции во фьючерсах на американские индексы, которые сегодня утром прибавляют порядка 0,6%.

Несмотря на это, уже к окончанию первого часа основной сессии российский рынок вернулся к уровням предыдущего закрытия. Так, к 11:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, удерживая позиции в районе 3 430 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают бумаги «Детского мира» и Ozon, теряющие в цене более 2%. Лучше рынка торгуются HeadHunter и «Яндекс», прибавляющие порядка 1,5%.

Таким образом, попытка российского рынка продолжить восстановление оказалась неудачной. Активизация продаж может быть связана с тем, что часть инвесторов воспользовалась коррекционным подъемом рынка, чтобы сократить длинные позиции в российских бумагах по более привлекательным ценам на опасениях сохранения давления со стороны геополитического фактора, что может привести к отступлению нашего рынка на новые локальные минимумы. Действительно, пока нет факторов, говорящих в пользу нормализации отношений России с западными странами, что привело бы к существенному ослаблению геополитических рисков. В результате сценарий снижения российского рынка в диапазон 3 100—3 200 пунктов остается актуальным.

В валютной секции Московской биржи рубль перешел к ослаблению по отношению к основным мировым валютам. К 11:20 мск доллар прибавил 0,6%, поднявшись до 76,6 рубля, евро вырос на 0,7%, торгуясь в районе 87,1 рубля.

Вновь ослабление национальной валюты проходит на позитивном фоне. Так, поддержку ей оказывают высокие цены на нефть, попытки роста валют развивающихся стран и спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Однако данные факторы не могут перекрыть опасений инвесторов относительно влияния со стороны геополитических рисков, что выливается в преобладание продаж в рубле. В результате пара доллар/рубль уже в рамках первых часов торгов смогла отыграть более половины вчерашних потерь.



В сложившейся ситуации давление на национальную валюту может сохраниться, что приведет к продолжению подъема доллара в рамках сценария с ближайшей целью в районе 78,5 рубля. Подтверждением данного сценария может послужить преодоление американской валютой январских максимумов, установленных в районе 77,3 рубля.