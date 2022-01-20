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НБКИ: в декабре россияне открыли 1,5 млн новых кредиток

20.01.2022 12:50
1 143
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Количество новых выданных кредитных карт в декабре 2021 года составило 1,57 млн единиц, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 15,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 34,1%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (95,2 тыс. шт.), Московской области (75 тыс.), Краснодарском крае (63,8 тыс.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс.) и Свердловской области (48,9 тыс.).

Самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт продемонстрировали Иркутская область (плюс 59,7%), Приморский (плюс 59,1%), Ставропольский (плюс 50,8%), Красноярский (плюс 47%) и Пермский (плюс 45,3%) края. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,2% и 20,2%.

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Комментарии

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move333
20.01.2022 14:15
<p>и никогда не пишут сколько закрыли, открывать и закрывать можно хоть каждый день</p>
0

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