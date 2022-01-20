НБКИ: в декабре россияне открыли 1,5 млн новых кредиток

Количество новых выданных кредитных карт в декабре 2021 года составило 1,57 млн единиц, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 15,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 34,1%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (95,2 тыс. шт.), Московской области (75 тыс.), Краснодарском крае (63,8 тыс.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс.) и Свердловской области (48,9 тыс.).

Самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт продемонстрировали Иркутская область (плюс 59,7%), Приморский (плюс 59,1%), Ставропольский (плюс 50,8%), Красноярский (плюс 47%) и Пермский (плюс 45,3%) края. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,2% и 20,2%.