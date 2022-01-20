Совкомбанк раскрыл детали программы рассрочки на недвижимость по «Халве»

Совкомбанк раскрыл детали новой программы, позволяющей купить недвижимость в рассрочку по карте «Халва». О запуске кредитной организацией нового для российского рынка финансового продукта написала ранее в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя Совкомбанка, а позже банк распространил официальный пресс-релиз.

«Держателям карты «Халва» теперь доступна рассрочка не только на приобретение товаров или автомобиля, но и на недвижимость», — говорится в сообщении.

Беспроцентную рассрочку с использованием технологии карты «Халва» можно оформить на покупку недвижимости на первичном рынке: по программе клиент может приобрести квартиру, апартаменты, машино-место или иной объект, реализуемый застройщиком в рамках федерального закона № 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»). По условиям программы срок рассрочки может составлять от девяти до 18 месяцев, минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемого объекта, максимальная сумма — 20 млн рублей.

Для получения рассрочки клиенту необходимо подобрать объект, уточнить у застройщика, реализует ли он данную программу, после чего представить в банк заполненную анкету и паспорт, если сумма кредита не превышает 5 млн рублей, и справку о доходах, если сумма кредита больше 5 млн рублей. На протяжении всего периода рассрочки покупателю — держателю карты «Халва» необходимо выполнять требование по регулярному обороту по карте, то есть совершать не менее пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей.

«Чтобы покупка недвижимости с использованием короткого периода рассрочки не ограничивала платежеспособность клиента, Совкомбанк предусмотрел минимальный ежемесячный платеж, который позволяет не откладывать другие покупки и сохраняет качество кредитной истории заемщиков», — отмечается в релизе.

«Идея создания такого продукта появилась довольно давно. Нам важно было учесть не только интересы самого клиента и предоставить ему беспроцентную рассрочку, но и интересы застройщика, чтобы сделать продукт максимально простым и удобным для обслуживания. Мы провели несколько десятков консультаций с крупнейшими застройщиками страны, на основании которых и была составлена концепция продукта, и с уверенностью можем сказать, что в ближайшее время с учетом интереса со стороны профессиональных участников рынка мы увидим массовое распространение этого продукта», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.



Лента новостей Совкомбанк запустит рассрочку на покупку недвижимости Совкомбанк запустит редкую на отечественном банковском рынке услугу рассрочки на покупку недвижимости, пишет «Коммерсант», уточняя, что пока такие продукты чаще предлагают сами застройщики, но для банков они могут также оказаться коммерчески выгодными. Однако длительность рассрочки не превышает полутора лет, а штраф за неисполнение обязательств велик. 20.01.2022 09:48

«Коммерсанту» он пояснял, что «есть сегмент клиентов, которым ссуда необходима на короткий срок (например, пока продается квартира), и у них нет времени или желания на оформление ипотечного кредита, регистрацию залога, а затем снятие обременения». При этом в материале газеты отмечалось, что при невыполнении требований по регулярному обороту по карте клиент заплатит разовую комиссию в размере 50% платежа по рассрочке.