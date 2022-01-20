ЦБ обнаружил признаки вывода активов из КС Банка с ущербом на 922 млн рублей

Временная администрация по управлению КС Банком по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Банка России.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами.

КС Банк из Саранска, лишившийся лицензии 6 августа 2021 года, в ноябре был признан банкротом. Решение о признании банка несостоятельным принял Арбитражный суд Мордовии, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами и собственниками банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении.

Отзывая лицензию у КС Банка, регулятор пояснял, что деятельность кредитной организации «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

В октябре прошлого года стало известно о задержании Владимира Грибанова, возглавлявшего банк, по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

