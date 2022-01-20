Все новости

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из КС Банка с ущербом на 922 млн рублей

20.01.2022 18:15
1 241
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
КС Банк

Временная администрация по управлению КС Банком по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Банка России.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами.

КС Банк из Саранска, лишившийся лицензии 6 августа 2021 года, в ноябре был признан банкротом. Решение о признании банка несостоятельным принял Арбитражный суд Мордовии, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами и собственниками банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении.

Отзывая лицензию у КС Банка, регулятор пояснял, что деятельность кредитной организации «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

В октябре прошлого года стало известно о задержании Владимира Грибанова, возглавлявшего банк, по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»