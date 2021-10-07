Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) избрал меру пресечения председателю правления КС Банка Владимиру Грибанову, подозреваемому в фальсификации финансовых документов, сообщается на сайте суда.

В отношении 61-летнего Владимира Грибанова суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено выходить ежедневно с 18 часов вечера до 6 часов утра следующего дня за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться с кем-либо за исключением защитника, следователя, прокурора и близких родственников. Также ему не надлежит отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и пользоваться Интернетом.

В релизе указано, что Владимиру Грибанову инкриминируется внесение в финансовую отчетность КС Банка недостоверных сведений о сделках, обязательствах, имуществе и финансовом положении банка, в том числе о величине сформированных резервов. В результате, по версии следствия, у руководимого Грибановым банка образовалась значительная задолженность перед вкладчиками в сумме более 1 млрд рублей.

В отношении Владимира Грибанова 4 октября 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172.1 Уголовного кодекса РФ. Свою вину, говорится в релизе, он признал.

«В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый В. Грибанов, не отрицая свою причастность к инкриминируемому деянию, и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, защитник просил избрать в отношении подзащитного иную, более мягкую меру пресечения. Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения участников процесса, пришел к выводу, что ходатайство следователя не подлежит удовлетворению и в отношении подозреваемого следует избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Банк России приказом от 6 августа 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка (регистрационный номер 1752, Саранск).

Активов КС Банка не хватает для исполнения его обязательств, «дыра» в капитале составляет почти 84 млн рублей, свидетельствуют опубликованные Банком России данные о финансовом состоянии кредитной организации.