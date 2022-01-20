Обзор рынков Банки.ру: СберБанк вытянул рынок

В четверг российский фондовый рынок смог продолжить восстановление, чему способствовал внешний фон и корпоративные новости. Так, поддержку нашим акциям оказывает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent хоть и потерял 0,2%, но продолжает удерживать позиции выше 88 долларов за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 1% и 1,1% соответственно.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,2%, поднявшись в район 3 510 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги TCS Group и Мосбиржи, прибавившие 7,3% и 5,8% соответственно. Хуже рынка торговались «Детский мир» и «ПИК», потерявшие порядка 2,5%. Кроме внешнего позитива, выделим корпоративные новости, способствовавшие росту рынка. В частности, стоит отметить рост акций СберБанка на 6% на новостях о планах компании провести обратный выкуп своих акций. Учитывая вес акций банка в индексе Мосбиржи, это оказало существенное влияние на результат рынка по итогам дня. При этом опасность усиления геополитических рисков сохраняется, что в дальнейшем может способствовать возобновлению снижения индекса Мосбиржи с целями в районе 3 100—3 200 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может выступить закрепление рынка выше 3 600 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,5%, торгуясь в районе 76,5 рубля, евро подтянулся на 0,4% до 86,8 рубля. Сегодняшнее снижение рубля показывает, что, несмотря на позитивный внешний фон в виде высоких цен на нефть и попыток валют развивающихся стран перейти к укреплению, инвесторы продолжают учитывать геополитические риски при инвестициях в рублевые активы. В результате можно говорить о сохранении актуальности сценария с подъемом пары доллар/рубль в район 78,5 рубля. При этом с фундаментальной точки зрения более адекватным уровнем для американской валюты продолжает оставаться диапазон 73—75 рублей. В случае снижения геополитической напряженности доллар может достаточно быстро уйти под его верхнюю границу и сделать существенный шаг к поддержке на уровне 73 рублей.