​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 21 копейку к предыдущему закрытию и составил 76,39 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 52 тыс. сделок почти на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,99—76,7925 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 86,68 рубля, увеличившись на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,7 тыс. сделок на 439,5 млн евро по курсам от 86,24 до 87,185 рубля за евро.

Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«Сегодняшнее снижение рубля показывает, что, несмотря на позитивный внешний фон в виде высоких цен на нефть и попыток валют развивающихся стран перейти к укреплению, инвесторы продолжают учитывать геополитические риски при инвестициях в рублевые активы. В результате можно говорить о сохранении актуальности сценария с подъемом пары доллар/рубль в район 78,5 рубля. При этом с фундаментальной точки зрения более адекватным уровнем для американской валюты продолжает оставаться диапазон 73—75 рублей. В случае снижения геополитической напряженности доллар может достаточно быстро уйти под его верхнюю границу и сделать существенный шаг к поддержке на уровне 73 рублей», — написал он в своем обзоре.

