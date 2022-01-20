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Банк России: в ближайшие годы наличные не отомрут

20.01.2022 19:48
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ТАСС

Спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится. Такой прогноз дал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе заседания клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

«Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы — нет, ничего им не грозит», — сказал Алексеев.

По словам зампреда, сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты. «Все-таки монеты востребованы, и значительное количество населения нашей страны говорит о том, что эта монета нужна», — отметил он.

Также зампред не исключил возможности, что регулятор активизирует выпуск банкнот низких номиналов, например, 10 рублей. «Может быть, мы даже активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем. Потому что эти банкноты в баночку не положишь, они активно обращаются», — пояснил он.

Банк России не стал переходить с бумажных банкнот на пластиковые из-за возможных негативных последствий для экологии при использовании пластика, сообщил Алексеев.

В 2016 году бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявлял, что ЦБ РФ не исключает возможности введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Однако позднее Алексеев говорил, что Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты.

«Если вы обратили внимание, мы же не стали переходить на пластиковые деньги, как в той же Великобритании это сделано. Почему? Потому что пластик плохо разлагается в земле и вообще несет определенный ущерб окружающей среде. Мы продолжаем изготавливать бумажные деньги», — сообщил Алексеев.

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Комментарии

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SL/TP
20.01.2022 20:53
<p>А Казахстан, что не пример того, что карты и сматфоны бесполезны при отстутствии электричества или Интернета? Поэтому кто бы говорил, что налик отомрёт? Вы что ли там накормите всех голодных и заправите бензином владельцев авто? Ну-ну... Влажные мечты, однако! </p>
1
sergg65
sergg65
20.01.2022 23:11
<p>Медь . Вам же сказали - медь ...</p>
0
серчач
21.01.2022 12:08
<p>Всё хорошо и нал,и безнал,пользуюсь и тем и другим.А вот размер банкнот можно было бы сделать по-меньше(из-за той же экономии бумаги),и 10тыс. купюру можно выпустить,не помешает,рост цен идёт приличный.</p>
0

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