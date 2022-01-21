В нотариальной палате рассказали о возможности проведения сделок с жильем без посредников

Сейчас существует много возможностей для самостоятельного участия граждан в сделках с жильем — без привлечения поверенных или посредников; при этом сохраняются все необходимые правовые гарантии, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты.
Например, для расчетов по сделкам используется депозит нотариуса — за прошедший год к этому нотариальному действию обратились почти 8 300 раз. Покупатель перечисляет нужную сумму на счет нотариуса в безналичной форме, а нотариус передает ее продавцу только после регистрации перехода права собственности. При нотариальных сделках с недвижимостью тариф за использование депозита составляет 1 500 рублей, плюс услуги правового и технического характера. Депозитные счета нотариусов могут быть открыты только в крупных банках, и даже если банк обанкротится, деньги довольно быстро вернутся владельцу, поскольку не попадают в конкурсную массу.
Также с 2021 года нотариальное удостоверение договора стало доступно посредством новых дистанционных технологий. Такой формат может быть особенно актуален при продаже долевой недвижимости, когда задействованы три — четыре собственника, живущие в разных населенных пунктах. Дистанционная сделка подразумевает, что каждая сторона обращается в удобную для себя нотариальную контору и никуда специально не едет. Единственное условие — один из нотариусов должен работать в том регионе, где расположена квартира, дом или участок, выставленный на продажу. Нотариусы несут солидарную имущественную ответственность за результаты своей работы, если будет допущена ошибка, пострадавшее лицо получит стопроцентное возмещение убытков.
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