21 января. О чем пишут газеты

📰 Фьючерсные цены на отдельные продовольственные группы стабильно снижаются как минимум с середины ноября прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков макроэкономического Telegram-канала MMI, уточняя, что заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря — начала января начали разворачиваться вниз и соевые бобы с кукурузой. Некоторые эксперты считают, что это может положить начало замедлению инфляции в России, а если снижение цен перерастет в устойчивый тренд, то к концу года темпы роста индекса потребительских цен могут вернуться к таргету Банка России в 4%.

📰 В 2021 году в России зафиксировано чуть более 2 млн преступлений, что почти на 2% меньше, чем в предыдущем. Однако общий ущерб составил 834,5 млрд рублей, этот показатель более чем в полтора раза превзошел данные 2020 года. «Известия» вместе с экспертами разбирались с главными криминальными трендами ушедшего года.

📰 За три века самый обыкновенный товар — гвозди — успел не только подешеветь, но и увеличить свое значение для смежных индустрий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование экономиста Дэниэла Сайчела, работающего сейчас в колледже Wellesley, посвященное ценообразованию с 1695 года на этот предельно низкотехнологичный товар. Правда, дорожал не просто гвоздь, а вбитый гвоздь, уточняется в работе. Индекс цен на гвозди автор рассчитывает к корзине обычных промышленных цен, отслеживая их ценовую динамику и меняющуюся важность для смежных отраслей. При этом, отмечает Сайчел, сами по себе гвозди, наиболее дорого стоящие примерно в это же время, были очень стабильным по цене товаром.

📰 За 2021 год россияне купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Автостат инфо» (собирается на основе данных о регистрациях транспортных средств), уточняя, что это почти на 25%, или на 1,21 млн штук, больше, чем было продано в 2020 году. Из общего объема продаж машин с пробегом на иномарки пришлось 4,31 млн единиц (плюс 27% к уровню 2020 года), оставшиеся 1,74 млн — российские автомобили (плюс 19%). Более четверти этого сегмента рынка занимает Lada (1,51 млн автомобилей, плюс 19%). На втором месте — Toyota с результатом 561 134 машины.

📰 Зарплаты строителей на государственных стройках при расчете стоимости контрактов могут приблизить к рыночным, пишет РБК. Такую меру поддержали представители профильных министерств на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина на этой неделе. Сейчас зарплаты в сметах, по данным Национальной ассоциации инжиниринговых компаний, отстают от рыночных на 30%. Бизнес ожидает принятия документа в ближайшее время, «поскольку все принципиальные развилки были пройдены». В пресс-службе Минтранса рассказали, что предлагают учитывать фактическую зарплату строителей при расчете индексов изменения сметной стоимости строительства начиная с IV квартала 2021 года, чтобы не допустить искусственного занижения сметы.