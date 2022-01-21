Фондовые индексы РФ падают в начале основных торгов, рубль продолжает слабеть

Российские фондовые индексы заметно снижаются в начале основных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи потерял 2,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 435,94 пункта. Индекс РТС был в минусе на 2,78% — на отметке 1 410,33.

«Внешний фон на открытии основных торгов пятницы складывается негативный. Цены на нефть развивают отступление от многолетних пиков, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед основной сессией она спрогнозировала, что на ее старте «российские фондовые индексы выйдут в минус, реагируя на ухудшение внешних факторов и отсутствие позитивных сдвигов на геополитическом фоне». «В конце недели высокопоставленные представители США и России вновь проведут переговоры по сложившейся ситуации, но поступившие ранее комментарии сторон скорее не обещают смягчения их позиций. Против покупателей также может играть фактор завершения рабочей недели», — поясняет Кожухова.

«Волатильность на рынке сегодня будет повышенной, поскольку инвесторы будут ожидать итогов встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве. Актуальным для индекса Мосбиржи сегодня, в отсутствие новых резких заявлений, мы видим диапазон 3 400—3 450 пунктов», — пишет главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

Рубль продолжает слабеть. На 10:04 курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,9 рубля (плюс 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — почти 87,09 рубля (плюс 38 копеек).



Тем не менее курсовые диапазоны чуть расширились вниз по сравнению с более ранними утренними и составляют 76,67—76,96 рубля за доллар и 86,85—87,15 рубля за евро.

«Бегство инвесторов из фондовых активов продолжает оказывать давление на рубль, который в данной ситуации выглядит необычно сильно, — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Если внешний фон к вечеру не улучшится или мы не получим приятных политических сюрпризов, пара доллар/рубль завершит день выше отметки 77, а при неудачном раскладе — вблизи сопротивления 77,6».



«По нашему мнению, сегодня конъюнктурное давление на рубль может сохраниться. Санкционное давление и негативный внешний фон заставляют нас опасаться новых попыток доллара превысить отметку 77 рублей. Однако отметим, что потенциал ослабления рубля мы по-прежнему оцениваем как ограниченный, так как фундаментальных оснований для него мы пока по-прежнему не видим: нефтяные котировки, несмотря на откат, удерживаются на весьма комфортных значениях, а ситуация в российской экономике остается хорошей, отражая присутствие заметной геополитической премии в российской валюте (по нашим оценкам, 3—4 рубля), поддерживаемой новостным потоком», — рассуждает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

