Исследование: фото в резюме является решающим фактором при выборе кандидата для большинства рекрутеров

За последние 12 лет число компаний, где фото в резюме является обязательным требованием для ряда позиций, увеличилось с 7% до 13%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Так, рекрутеры стали гораздо чаще подтверждать, что фото помогает им принять решение по кандидату (34% в 2010 году и 54% сегодня).

По данным опроса, восемь из десяти российских компаний рассматривают резюме без фотографии при подборе персонала на любые должности, еще 13% — лишь на некоторые. «Если подходящих резюме с фото нет, то выбираю без фото, но все равно ищу снимки человека в соцсетях», — комментируют опрошенные. Лишь 4% работодателей совсем не готовы обходиться только текстовой части резюме.

По мнению 54% рекрутеров, фотография в резюме облегчает принятие решения об отказе или приглашении на интервью в отношении кандидатов на любые позиции, еще 24% снимок помогает определиться в отношении претендентов на некоторые должности. Судя по комментариям, без снимка крупным планом не обойтись в первую очередь руководителям, а также их помощникам и секретарям.

Внешность может играть значимую роль в трудоустройстве офис-менеджеров, менеджеров по работе с клиентами, специалистов по продажам и связям с общественностью. В числе позиций, для трудоустройства на которые обязательно наличие фотографии, называли продавцов, администраторов, хостес, сотрудников индустрии косметологии.