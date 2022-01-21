«ДОМ.РФ» и Абсолют Банк договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 100 млрд рублей

«ДОМ.РФ» и Абсолют Банк договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей. Как сообщили стороны в пятницу, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал со стороны «ДОМ.РФ» заместитель генерального директора Артем Федорко, со стороны Абсолют Банка — председатель правления Татьяна Ушкова.
Документ предусматривает сотрудничество по секьюритизации ипотечного портфеля Абсолют Банка в ближайшие три года. Стороны также нацелены на совместную работу по стандартизации и цифровизации рынка ипотечного кредитования и развитию рынка ипотечных облигаций.
Дебютная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов Абсолют Банка по стандартам «ДОМ.РФ» была реализована в декабре 2021 года. Объем выпуска ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» составил 10 млрд рублей, ставка купона — 7,8% годовых.
Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач «ДОМ.РФ» и является одним из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркивается в справке организации. С декабря 2016 года размещено 40 выпусков стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом более 1,3 трлн рублей. «Механизм, с одной стороны, предоставляет банкам источник финансирования ипотеки и позволяет им наращивать объемы жилищного кредитования и предлагать населению доступные ставки по ипотеке. С другой стороны, ипотечные облигации «ДОМ.РФ» являются надежным инструментом накоплений и сбережений для всех классов инвесторов», — подчеркивают в «ДОМ.РФ».
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