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«ДОМ.РФ» и Абсолют Банк договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 100 млрд рублей

21.01.2022 13:06
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Абсолют Банк

«ДОМ.РФ» и Абсолют Банк договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей. Как сообщили стороны в пятницу, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал со стороны «ДОМ.РФ» заместитель генерального директора Артем Федорко, со стороны Абсолют Банка — председатель правления Татьяна Ушкова.

Документ предусматривает сотрудничество по секьюритизации ипотечного портфеля Абсолют Банка в ближайшие три года. Стороны также нацелены на совместную работу по стандартизации и цифровизации рынка ипотечного кредитования и развитию рынка ипотечных облигаций.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Дебютная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов Абсолют Банка по стандартам «ДОМ.РФ» была реализована в декабре 2021 года. Объем выпуска ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» составил 10 млрд рублей, ставка купона — 7,8% годовых.

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач «ДОМ.РФ» и является одним из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркивается в справке организации. С декабря 2016 года размещено 40 выпусков стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом более 1,3 трлн рублей. «Механизм, с одной стороны, предоставляет банкам источник финансирования ипотеки и позволяет им наращивать объемы жилищного кредитования и предлагать населению доступные ставки по ипотеке. С другой стороны, ипотечные облигации «ДОМ.РФ» являются надежным инструментом накоплений и сбережений для всех классов инвесторов», — подчеркивают в «ДОМ.РФ».

21.01.2022 08:52

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Комментарии

2
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alekseysmr
21.01.2022 14:06
<p>Ага, а расплачиваться по этим ификтивным частным облигациям как и в случае с Роснано будет как обычно госбюджет за счет повышения пенсвозраста и сокращения медицины?</p>
1
Б.Е.С.
21.01.2022 14:24
<p>alekseysmr,</p>
<p>это не вопрос у Вас, а утверждение. При этом - верное!</p>
1

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