Фондовые индексы РФ завершили основные торги в минусе

Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 439,25 пункта. Индекс РТС обрушился на 3,36% — до уровня 1 401,88.

Акции Московской биржи подорожали на 2,08%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, «Газпрома» — на 0,77%, «Полюса» — на 3,65%. Бумаги СберБанка подешевели на 2,9%, «Норникеля» — на 0,36%.

В пятницу российский фондовый рынок вновь перешел к снижению, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. По его словам, негативным фактором для российских акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 1,5%, отступив ниже 87 долларов за баррель.

«В результате пока можно говорить о сохранении в силе негативного сценария с целями в районе 3 100—3 200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом к давлению со стороны геополитического фактора добавляется ухудшение настроений на внешних площадках, связанное с опасениями инвесторов относительно возможности более активного подъема ставок со стороны ФРС США», — написал он в своем обзоре.