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​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

21.01.2022 19:18
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 63 копейки к предыдущему закрытию и составил 77,31 рубля. С начала торговой сессии было проведено 69,4 тыс. сделок почти на 4,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,265—77,32 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 87,77 рубля, увеличившись на 1,06 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,3 тыс. сделок на 597,7 млн евро по курсам от 86,5 до 87,77 рубля за евро.

Кроме геополитического фактора на национальную валюту негативно начинает влиять ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, что снижает потенциал укрепления рубля с фундаментальной точки зрения, написал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«В текущий момент пара доллар/рубль пытается подтянуться к максимумам января, установленным в районе 77,3 рубля. Преодоление этой отметки подтвердит развитие сценария роста американской валюты, целью которого выступает район 78,5 рубля. При этом в начале следующей недели рубль сохранит поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Однако уже со вторника спрос с их стороны на рублевую ликвидность ослабнет, что будет способствовать более активной реакции национальной валюты на негативные составляющие информационного фона», — комментирует эксперт.

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Комментарии

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Бамбр
21.01.2022 20:09
<p>
Рубль подешевел...
</p>
<p>В сущности какой ЦБ, такой и рубль</p>
1
сказочныйД
22.01.2022 08:13
<p>опять нищета и подорожание всего</p>
1
ugor
ugor
22.01.2022 11:00
<p>Рубль дешевле,больше в бюджет! (Старший)</p>
0

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