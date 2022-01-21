Рекордов на рынке вкладов в 2022 году ожидают не все аналитики

Существенного роста объема средств на счетах и депозитах физических лиц в текущем году не ожидается: так, в первом полугодии он может составить меньше 1%. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство.

«Ушедший год не прибавил оптимизма касательно роста депозитной базы банков за счет накоплений физических лиц. У основной массы населения нет средств, которые можно направить на сбережения: покупательная способность денежных доходов населения снижается, долговая нагрузка продолжает расти <…>. Свой негативный вклад делает и растущая относительно высокая инфляция», — пишут эксперты.

Как отмечается в аналитическом обзоре, «в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) увеличение ключевой ставки Банка России до 8,5% привело к заметному росту доходности срочных депозитов, но пока не сыграло большой роли в динамике привлечения средств населения. По итогам ноября 2021 года остатки на вкладах выросли на 1,7% по сравнению с октябрем, а на текущих счетах — лишь на 0,1%. Тенденция роста накоплений продолжилась в декабре, что связано с традиционными повышенными выплатами по итогам года и акционными новогодними предложениями банков (в 2021 году годовые премии выплатили больше работодателей, чем в 2020 году). Однако и это существенно не скажется на итогах 2021 года».

Согласно оценкам НРА, по итогам 2021 года объем остатков на счетах и депозитах физических лиц вырос всего на 2,5%, а в первом полугодии 2022-го рост вряд ли превысит 1%.

Аналитики выделяют несколько основных причин сложившейся ситуации на рынке привлечения средств физлиц:

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в период с начала 2020 года по март 2021-го: это привело к снижению ставок по депозитам и стимулировало граждан к поиску альтернативных источников сбережений и инвестиций.

Приток средств в банковский сектор в I и II кварталах 2021 года по госканалу, в связи с чем у банков не было острой необходимости привлекать «дорогие» клиентские деньги, что также, как объясняют в НРА, явилось причиной низких депозитных ставок.

Не соответствующее ожиданиям вкладчиков продуктовое предложение банков. «В основной массе вклады, предлагаемые банками клиентам, являются стандартными и предполагают ставки на уровне ниже текущей инфляции. При этом накопительные счета составляют всего 6,7% от всех банковских предложений по вкладам, а комбинированные продукты — еще меньше: 3,8%. Только половина предлагаемых банками комбинированных вкладов сроком на один год предполагают ставку выше инфляции», — указывают в этой связи аналитики.

Льготная ипотечная программа под изначальные 6,5% годовых: граждане спешили взять кредит до изменения условий программы и повышения ставок и использовали часть средств, размещенных на депозитах, в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Отток денег из срочных депозитов и увеличение остатков на текущих счетах: клиенты хотят получить больше гибкости в распоряжении своими средствами в условиях пандемийной неопределенности, банки — гибко управлять процентной ставкой.

Продолжающаяся консолидация сектора с ростом доли средств населения в первой пятерке банков, где ставки, как правило, ниже.

Ужесточение денежно-кредитной политики с марта 2021 года в условиях возросших инфляционных рисков: на фоне роста ключевой ставки банки начали повышать ставки по срочным вкладам, что способствовало незначительному перераспределению средств в обратном направлении к концу года.

НРА также описывает положительные и отрицательные факторы с точки зрения будущей динамики вкладов населения.

Факторы, которые могут положительно повлиять на прирост вкладов:

Рост реальных располагаемых доходов населения.

Увеличение ключевой ставки (разница между ставками по накопительным и срочным счетам станет более заметной, интерес к накопительным счетам снизится и произойдет удлинение срочности клиентских средств; этот процесс будет происходить поэтапно).

Сокращение объема бюджетных средств, размещаемых на банковских счетах (банки будут вынуждены наращивать фондирование за счет клиентских средств, повышая ставки и привлекательность депозитов).

Повышение финансовой грамотности граждан и их информированности о рисках инвестиционных продуктов.

Дальнейшая цифровизация банковского направления и совершенствование систем переводов (отмена комиссий при переводе средств между своими счетами позволит клиентам выбирать наиболее выгодные предложения без жесткой привязки к продуктам конкретного банка).

Закрытие программы индивидуальных инвестиционных счетов типа А. ИИС типа В предполагают более активное участие инвестора, и в случае закрытия программы ИИС типа А накопления постепенно начнут возвращаться в понятные и простые инструменты — банковские вклады. Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Негативные факторы, влияющие на прирост депозитов (без учета инфляционных процессов и ключевой ставки):

Появление новых альтернативных продуктов для населения с умеренным риском и их активная пропаганда в СМИ (например, «зеленых» облигаций Москвы для населения со ставкой купона выше депозитных ставок).

Благоприятная ситуация на фондовом рынке; здесь же НРА упоминает фактор, который при определенных обстоятельствах может быть и позитивным для вкладов, — повышение финансовой грамотности населения.

Сохранение ставок в общей массе ниже инфляции, что стимулирует людей тратить средства, а не копить.

Налог в размере 13% на проценты по банковским вкладам, превышающие 42,5 тыс. рублей за 2021 год и 85 тыс. за 2022 год.

НРА напоминает, что по состоянию на 1 декабря 2021 года объем средств на текущих счетах и депозитах физических лиц составил 32,7 трлн рублей (плюс 1,2% с начала года), и приводит для сравнения данные за предыдущие годы: за 2018-й прирост составил 7,34%, за 2019-й — 17,55%, за 2020 год — 7,97%. При этом I квартал 2021 года стал самым провальным с начала пандемии: отток средств составил 666,7 млрд рублей, или 2%. Небольшая положительная динамика прироста средств наблюдалась с апреля по октябрь 2021 года (плюс 2,3%), а октябрьский отток в 0,1% удалось нивелировать по итогам ноября (плюс 1,1%). В результате объем средств на текущих счетах и депозитах физических лиц по итогам 2021 года изменится незначительно, заключают в НРА.

В числе прочего в обзоре отмечается, что структура распределения средств в зависимости от размера остатка отражает ситуацию в экономике страны и показывает масштаб расслоения доходов общества: у большей части населения нет накоплений даже в размере одного прожиточного минимума. «В условиях продолжающегося роста инфляции, сокращения покупательной способности денег, роста закредитованности населения, увеличения расходов на медицинские услуги в период пандемии даже рост ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой Банка России и предлагаемый законопроект о льготных вкладах (с повышенными процентами) для малоимущих слоев вряд ли каким-то образом повлияет на текущую ситуацию и приведет к существенному росту остатков на срочных депозитах», — рассуждают аналитики.



Между тем на днях ВТБ дал прогноз, согласно которому объем сбережений россиян в срочных рублевых вкладах в 2022 году может вырасти на 1,4 трлн рублей, это будет самый заметный прирост депозитной базы российских кредитных организаций за пять лет. По информации РБК, прогнозы по быстрому приросту срочных рублевых пассивов банков подтверждают аналитики Moody's, S&P и Альфа-Банка. Эксперты допускают даже более заметное увеличение депозитной базы банков: так, в Moody's потенциальный прирост оценивают в 7—10%, или 1,4—2 трлн рублей, в Альфа-Банке — в 1,8—2 трлн.