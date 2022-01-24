Минпромторг предлагает помочь малоимущим семьям товарами

Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам, пишут «Известия». Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, в частности детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве, сказано в материалах министерства, направленных в Госдуму.

Как указал в документах глава ведомства Денис Мантуров, чтобы снижать долю импорта, важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары. Например, увязывать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями часть средств тратить на приобретение детской продукции именно отечественного производства. Хороший аналог такого подхода — это проект «Пушкинская карта», пояснил Мантуров.

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Пока Минпромторг не обсуждал с производителями способы реализации инициативы, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, изготовители поддерживают появление в РФ так называемой детской карты, даже единоразовые перечисления будут полезны родителям. Но поддержку следует сделать ежемесячной, например около 10 тыс. рублей на семью, средства на детской карте сгорать не должны, тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, отметила Цицулина.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, похоже, что Минпромторг сокращает бюджет своей программы: среди малоимущих ведомство выделило одну категорию граждан — семьи с детьми. Это самая уязвимая категория, поэтому любая помощь будет актуальна, тем более в период демографических проблем, с которыми столкнулась страна, отметил эксперт.