Фондовые индексы РФ падают в начале основных торгов, рубль продолжает укрепляться

Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи потерял 0,57% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 419,53 пункта. Индекс РТС понизился на 0,22% до 1 398,78.

Ситуация на российском рынке акций продолжает ухудшаться, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. Он пояснил, что к политическому фактору добавились сильные распродажи в Америке. Причем под конец недели второй фактор стал доминирующим.

«Складывается впечатление, что мировые фондовые площадки пытаются уйти в масштабную коррекцию, что вполне логично в канун неизбежного повышения ставки ФРС США. За прошлую неделю индекс S&P 500 обвалился на 6%, что стало худшим результатом с весны 2020 года, когда по мировому финансовому рынку ударила первая волна коронавируса. Практически каждый день мы видели, как рост американских фьючерсов в течение дня сменяется активными продажами после открытия торгов на фондовых секциях США. Это явное свидетельство того, что реальные инвесторы акции продают», — комментирует эксперт.

Впрочем, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы растут на 0,7—0,9%. Примерно на столько же подорожала нефть. Вполовину меньше этого подрастают российские акции, пытаясь отыграть хотя бы те потери, которые понесли в пятницу вечером.



«Сегодня у отечественных бумаг есть хороший шанс на отскок, — считает аналитик. — Скорее всего, до обеда рост продолжится на покупках тех инвесторов, которые сокращали позиции в преддверии выходных. Кроме того, Америка безоткатно падала все дни прошлой недели, и ей нужно технически подрасти, чтобы снять локальную перепроданность. Однако среднесрочный тренд по российскому рынку остается нисходящим, и говорить о завершении масштабных распродаж пока рано. Поэтому рынок будет игнорировать и фундаментальную привлекательность, и ушедшую выше 10% дивидендную доходность многих «голубых фишек», как и рекордно высокую «нефть в рублях».

В такой ситуации эксперт рекомендует проявлять повышенную осторожность. Он допускает, что стоит сокращать долю акций в среднесрочных портфелях в расчете на уход индекса Мосбиржи к следующей цели 3 100 пунктов.

Рубль продолжает укрепляться. На 9:45 курс доллара расчетами «завтра» составил около 77,0475 рубля (минус 37,75 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,2325 рубля (минус 63,5 копейки).

Тем не менее курсовые диапазоны чуть расширились вниз по сравнению с более ранними утренними и составляют 76,67—76,96 рубля за доллар и 86,85—87,15 рубля за евро.