НБКИ: в 2021 году россияне оформили более миллиона автокредитов

По итогам 2021 года было выдано 1,006 млн автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом), или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования.

Больше всего выдано автокредитов в Москве (83,3 тыс. ед.), Московской области (64,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (59 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (47 тыс. ед.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. ед.). Сильнее всего выдача автокредитов выросла в Краснодарском крае (плюс 42,9%), Иркутской области (плюс 40,3%), Красноярском (плюс 32%) и Ставропольском (плюс 31%) краях, а также в Московской области (плюс 24,5%). Снизилась выдача в Кемеровской (минус 19,6%) и Самарской (минус 4,5%) областях, а также в республиках Татарстан (минус 3,5%) и Башкортостан (минус 0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов увеличилось на 23,1% и 15% соответственно.

В минувшем году граждане подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку автомобиля, что на 29,2% больше, чем в предыдущем. Уровень одобрения заявок на автокредиты в 2021 году составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с 2020 годом (38%). Также доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась и в декабре минувшего года составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 п. п.

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,501 млн единиц.