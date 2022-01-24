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АСВ требует с бывших топ-менеджеров Банка Торгового Финансирования 1,4 млрд рублей

24.01.2022 13:20
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Торгового Финансирования

Агентство по страхованию вкладов в статусе конкурсного управляющего потребовало взыскать с бывших контролирующих лиц Банка Торгового Финансирования 1,4 млрд рублей убытков. Об иске в Арбитражный суд Москвы сообщается в понедельник, 24 января, на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Шеманской С. В., Шуклина А. С., Холобикяна А. О., Суринкина Е. А., Брутяна В. Х., Опанасенко А. А.», — указано в сообщении.

Напомним, что, в частности, Светлана Шеманская занимала пост председателя правления БТФ и входила в его совет директоров, Ваган Брутян возглавлял совет директоров.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что банк выдавал кредиты лицам, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства, а также необоснованно освобождал залоговое имущество от обременений. Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 189.23 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка», — поясняют в АСВ.

Ранее о признаках вывода активов из банка и передаче правоохранителям информации о финансовых операциях бывших должностных лиц БТФ с признаками уголовно наказуемых деяний уже сообщал Центробанк. После отзыва лицензии у БТФ также стало известно о выявлении там мошеннических действий с вкладами физических лиц.

ЦБ отозвал лицензию у Банка Торгового Финансирования 28 сентября 2018 года, а в январе 2019-го банк был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на агентство. Банку не удалось оспорить решение о банкротстве.

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