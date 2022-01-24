Средняя премия по ОСАГО в январе составила 5 789 рублей

За первые три недели 2022 года средняя премия по ОСАГО в целом по РФ составила 5 789 рублей, что практически в точности совпадает с аналогичным прошлогодним показателем. При этом в 23 регионах средняя премия снизилась, а в остальных осталась неизменной или немного выросла. Об этом свидетельствуют предварительные данные за этот период Российского союза автостраховщиков (РСА).

Среди топ-10 регионов по снижению средней премии сильнее всего — на 37% — снизилась средняя премия в Республике Ингушетия (с 3 996 до 2 536 рублей). На 35% стала ниже средняя цена ОСАГО в Калмыкии (с 4 351 до 2 839 рублей). На 21% — в Тыве (с 3 711 до 2 947 рублей), на 14% — в Ненецком автономном округе (с 5 160 до 4 415 рублей), на 13% — в Еврейской автономной области (с 3 130 до 2 717 рублей), на 12% — в Республике Саха (с 4 674 до 4 113 рублей). Почти на 10% — с 3 027 до 2 755 рублей — снизилась средняя премия в Забайкальском крае, на 8% — с 4 114 до 3 796 рублей — в Хакасии. В двух регионах средняя премия стала ниже на 4%: с 6 276 до 6 011 рублей она снизилась в Адыгее, с 5 901 до 5 672 рублей — в Нижегородской области.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя цена ОСАГО немного выросла: в Москве — на 6% (с 8 347 до 8 833 рублей, или на 486 рублей за годовой полис), в Санкт-Петербурге — на 4% (с 7 683 до 7 993 рублей, или на 309 рублей за годовой полис).

«Как и год назад, первые результаты очередного расширения тарифного коридора противоречат тому, что обещали нам некоторые эксперты: страховщики, получив возможность повышать тариф, не только не сделали этого массово, но и, напротив, в результате конкуренции за безаварийных водителей вновь снизили для них цену ОСАГО. Пошел уже четвертый год, как средняя стоимость полиса обязательной «автогражданки» стоит на месте — притом что инфляция в России, как и во всем мире, в 2021 году находится на высоком уровне и, по официальным данным, составила более 8%», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.