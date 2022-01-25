Россиянам хотят разрешить покупать жилье на пенсионные накопления

Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления, пишут «Известия», уточняя, что с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании.

Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку), пояснил директор компании Ильдар Хусаинов. Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4—5% годовых, а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой, сказал он. Для этого предлагается создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений.

Следует разрешить близким родственникам и супругам интегрировать их пенсионные накопления, а также допустить использование этих средств на погашение задолженности по действующей ипотеке, сказано в обращении. «Долгое время ипотека остается единственным финансовым инструментом для улучшения жилищных условий граждан. Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. Так повысится и доступность жилья», — полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Учитывая международный опыт, схема может быть успешной, если удастся создать прозрачные и защищенные условия использования пенсионных начислений, добавил Склянчук. Подобные механизмы применяются, например, в США, Новой Зеландии, Великобритании, Малайзии, Швейцарии, отметил Хусаинов.

Сегодня накопления россиян на старость формируются из перечисляемых работодателями средств в пенсионные фонды, напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Это 22% от фонда оплаты труда (полная зарплата до вычета налогов), из них 6% — базовая часть пенсии, остальное — страховая. С 2002 по 2014 год 6% перечислялись на базовую часть, еще 6% — на так называемую накопительную, остальное — на страховую, уточнил он.

Фонды инвестируют средства для роста их доходности с помощью управляющих, добавил Звенигородский. Например, доходность расширенного инвестиционного портфеля «ВЭБ.РФ», в котором накопления формируют 37,9 млн россиян, составила 6,77% годовых за 2020 год, напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Чистая доходность управляющих компаний ПФР, разнесенная на лицевые счета граждан, составила тогда 6,81%.

Как напомнил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, субсидирование по льготным ипотечным программам регулируется постановлением правительства РФ № 566. Возмещение недополученных доходов банка компенсируется ежемесячно на протяжении всего периода кредитования.