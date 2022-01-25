Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль укрепляется

Российские фондовые индексы заметно повышаются в начале основных торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,91% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 329,57 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,89% — до отметки 1 338,33.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в умеренный плюс, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций, прогнозировала перед началом основной сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Развитие повышения в течение дня, однако, под вопросом, так как улучшений на геополитическом фоне не произошло. В США накануне заявили, что по-прежнему открыты к диалогу с Россией, но в то же время исключают возможность уступок по гарантиям безопасности. Биржи ждет еще один напряженный торговый день с рисками возвращения к падению. Золото при этом остается островком стабильности и держится у 1 840 долларов за унцию», — комментирует эксперт.

Рубль также дорожает к ключевым мировым валютам. На 9:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 78,5125 рубля (минус 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,8 рубля (минус 38,75 копейки).



Фактором поддержки для национальной валюты выступает ситуация на рынке энергоносителей, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.



«Текущие уровни рубля существенно не соответствуют цене на нефть в районе 87 долларов за баррель, что говорит о наличии потенциала для его укрепления. Однако для подобной динамики необходимо снижение геополитической напряженности, что поспособствует смещению фокуса инвесторов на фундаментальные факторы. Пока же сохраняются риски дальнейшего нахождения рубля под давлением, а ближайшей целью подъема пары доллар/рубль выступает район 79,8 рубля», — написал он в своем обзоре.