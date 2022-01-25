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НБКИ: размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 90 тыс. рублей

25.01.2022 11:20
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Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос в декабре 2021 года по сравнению с июнем на 15,4%, составив 90,2 тыс. рублей. Таковы данные исследования НБКИ. Показатель рассчитывается на основании утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (185,5 тыс. рублей), Московской области (143,2 тыс.), Санкт-Петербурге (115,2 тыс.), Ленинградской области (100,4 тыс.) и Ханты-Мансийском АО (91 тыс.).

Наиболее серьезную динамику его роста демонстрируют Краснодарский край (+25,7%), Вологодская область (+23,7%), Ставропольский край (+22,2%), а также Республика Татарстан (+21,3%) и Волгоградская область (+20,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с июня вырос на 9,9% и 9,2%. Снижение показателя было зафиксировано только в Приморском крае (-3%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, на рост среднего размера рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, повлияли повышение ключевой ставки ЦБ и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья, отметил эксперт.

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