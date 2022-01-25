УБРиР изменил условия по вкладу «Хороший старт»

Уральский Банк Реконструкции и Развития скорректировал условия по вкладу «Хороший старт» для новых клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Так, с 25 января проценты по вкладу будут выплачиваться каждые 90 дней (ранее — в конце срока), а максимальная доходность вырастет до 9% годовых.

Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.



«Хороший старт» позволяет получить повышенную доходность за короткий срок и сформировать полезную привычку копить деньги, пополняя вклад», — отмечают в УБРиР.