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УБРиР изменил условия по вкладу «Хороший старт»

25.01.2022 11:25
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Уральский Банк Реконструкции и Развития

Уральский Банк Реконструкции и Развития скорректировал условия по вкладу «Хороший старт» для новых клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Так, с 25 января проценты по вкладу будут выплачиваться каждые 90 дней (ранее — в конце срока), а максимальная доходность вырастет до 9% годовых.

Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.

«Хороший старт» позволяет получить повышенную доходность за короткий срок и сформировать полезную привычку копить деньги, пополняя вклад», — отмечают в УБРиР.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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