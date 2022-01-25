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Saxo Bank прогнозирует цену нефти выше 100 долларов за баррель

25.01.2022 13:13
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Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Цены на нефть вырастут выше 100 долларов за баррель уже во втором полугодии этого года, говорится в прогнозе Saxo Bank на 2022 год. Также рост цен на энергетических рынках в 2022 году, обусловленный усилением ESG-повестки, продолжится.

На рынке нефти ситуация сложится еще более жесткая, чем в 2021 году, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. Причина в том, что не все производители нефти имеют возможность нарастить добычу нефти, в том числе из числа стран соглашения ОПЕК+. «В последнем квартале 2021 года нефть марки Brent прошла через фазу коррекции, после чего сильно росла в конце года и в первые дни 2022 года, тем самым быстро приближаясь к своему сильному сопротивлению на уровне 86,75 доллара за баррель. Это уровень, который представляет собой пики октября 2021 года и октября 2018 года, и прорыв выше него, вероятно, откроет путь к следующей сильной области сопротивления между 107 долларов и 115 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Для пересмотра этого «бычьего» сценария нужно, чтобы еще один отказ от уровня сопротивления 86,75 доллара привел к движению ниже линии долгосрочного падающего тренда, за которым последует падение ниже минимума декабря 2021 года в 65,72 доллара за баррель, отметил технический аналитик Saxo Bank Ким Крамер Ларссон.

Рубль может значительно укрепиться в следующем году, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Национальную валюту России поддержит стремительный рост цен на энергоносители, если не вмешаются геополитические факторы, заявил он в интервью Банки.ру.

 02.12.2021 11:52

Восстановление мировой экономики после пандемии в 2021 году привело к рекордным ценам на нефть и газ. По словам Хансена, в этом году основания для зеленой инфляции сохранятся. «Растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса зеленого перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением», — считает аналитик.

В последние годы ЕС активно продвигал возобновляемые источники энергии с непостоянной генерацией, которые не могут обеспечить надежное энергоснабжение. Одновременно с этим закрывались атомные электростанции — один из основных источников энергии с низким уровнем выбросов. «Эти два решения оказались «смертными грехами» политики перехода к зеленому ЕС, и именно поэтому потребители теперь оплачивают гораздо более высокие счета за электроэнергию», — говорится в прогнозе.

Притом что ситуация критическая, еще не все потеряно. Во время рождественских каникул Европейская комиссия опубликовала предложенную таксономию — систему классификации, которая устанавливает список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Как ископаемый газ, так и атомная энергетика были включены в число экологически чистых источников электроэнергии, но с оговорками. Конечно, это мудрое решение включить в список атомную энергетику. Теперь у Европейского парламента и совета будет четыре месяца, чтобы тщательно изучить его и представить свои возражения, если они сочтут это необходимым.

«Мы считаем, что это будет еще один год, когда ограниченное предложение и инфляционное давление будут поддерживать доходность инвестиций в сырьевые товары. Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой зеленой инфляции, когда растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса зеленого перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением», — отметил Оле Хансен.

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