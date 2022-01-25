Saxo Bank прогнозирует цену нефти выше 100 долларов за баррель

Цены на нефть вырастут выше 100 долларов за баррель уже во втором полугодии этого года, говорится в прогнозе Saxo Bank на 2022 год. Также рост цен на энергетических рынках в 2022 году, обусловленный усилением ESG-повестки, продолжится.

На рынке нефти ситуация сложится еще более жесткая, чем в 2021 году, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. Причина в том, что не все производители нефти имеют возможность нарастить добычу нефти, в том числе из числа стран соглашения ОПЕК+. «В последнем квартале 2021 года нефть марки Brent прошла через фазу коррекции, после чего сильно росла в конце года и в первые дни 2022 года, тем самым быстро приближаясь к своему сильному сопротивлению на уровне 86,75 доллара за баррель. Это уровень, который представляет собой пики октября 2021 года и октября 2018 года, и прорыв выше него, вероятно, откроет путь к следующей сильной области сопротивления между 107 долларов и 115 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Для пересмотра этого «бычьего» сценария нужно, чтобы еще один отказ от уровня сопротивления 86,75 доллара привел к движению ниже линии долгосрочного падающего тренда, за которым последует падение ниже минимума декабря 2021 года в 65,72 доллара за баррель, отметил технический аналитик Saxo Bank Ким Крамер Ларссон.

Лента новостей Якобсен из Saxo Bank: «В 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар» Рубль может значительно укрепиться в следующем году, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Национальную валюту России поддержит стремительный рост цен на энергоносители, если не вмешаются геополитические факторы, заявил он в интервью Банки.ру. 02.12.2021 11:52

Восстановление мировой экономики после пандемии в 2021 году привело к рекордным ценам на нефть и газ. По словам Хансена, в этом году основания для зеленой инфляции сохранятся. «Растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса зеленого перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением», — считает аналитик.

В последние годы ЕС активно продвигал возобновляемые источники энергии с непостоянной генерацией, которые не могут обеспечить надежное энергоснабжение. Одновременно с этим закрывались атомные электростанции — один из основных источников энергии с низким уровнем выбросов. «Эти два решения оказались «смертными грехами» политики перехода к зеленому ЕС, и именно поэтому потребители теперь оплачивают гораздо более высокие счета за электроэнергию», — говорится в прогнозе.

Притом что ситуация критическая, еще не все потеряно. Во время рождественских каникул Европейская комиссия опубликовала предложенную таксономию — систему классификации, которая устанавливает список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Как ископаемый газ, так и атомная энергетика были включены в число экологически чистых источников электроэнергии, но с оговорками. Конечно, это мудрое решение включить в список атомную энергетику. Теперь у Европейского парламента и совета будет четыре месяца, чтобы тщательно изучить его и представить свои возражения, если они сочтут это необходимым.



«Мы считаем, что это будет еще один год, когда ограниченное предложение и инфляционное давление будут поддерживать доходность инвестиций в сырьевые товары. Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой зеленой инфляции, когда растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса зеленого перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением», — отметил Оле Хансен.

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