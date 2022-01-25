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В ​ФНС разъяснили, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов

25.01.2022 16:45
5 643
9 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Федеральная налоговая служба разъяснила, как рассчитать не облагаемый налогом доход от банковских вкладов.

«С 1 января 2021 года облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. То есть главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга», — сообщили в ФНС.

Например, в 2020 году физлицо открывает вклад в размере 710 тыс. рублей по ставке 4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год составил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же перекладывает эти 710 тыс. рублей в другой банк уже по ставке 8%. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно. Таким образом, по новому вкладу до конца 2021 года гражданин получит еще 23 666 рублей.

Совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный в 2021 году, составит 55 616 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год — 42 500 рублей.

В результате сумма налога к уплате составит: (55 616 рублей – 42 500 рублей) х 13% = 1 705 рублей.

Налоговая нагрузка в этом примере равна 3,1% (1 705 рублей : 55 616 рублей x 100%). Влияние налога на доходность по вкладу в этом случае составляет всего 0,24% (1 705 : 710 000).

В ФНС предложили рассмотреть другой пример, когда гражданин открыл в январе 2021 года вклад на два года по ставке 3,5%. Размер вклада — 1,1 млн рублей. Выплаты производятся ежемесячно. Доход, полученный по итогам 2021 года, составит 35 291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей. НДФЛ в этом случае платить не придется.

Так как гражданин открывал вклад на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. На начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей. Вклад пополняемый, гражданин в январе 2022 года положил еще 1 млн рублей на этот же вклад. Итого на вкладе уже 2,1 млн рублей. По итогам 2022 года доход с этого вклада составит 70 583 рубля, что снова ниже необлагаемого минимума в 2022 году. НДФЛ платить не придется.

«Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается», — напоминают в службе.

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставке.

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется.

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Комментарии

9
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evgenii911
evgenii911
25.01.2022 16:51
<p>Примеры специально так подобрали, чтобы вкладчиков не расстраивать ?</p>
<p>Приведите пример 3-х летних вкладов с выплатой в конце..</p>
15
valetudinary
valetudinary
25.01.2022 17:35
<p>Ну да,особенно обидно будет если он в январе соответственно закончится. </p>
2
сказочныйД
25.01.2022 18:26
<p>мало девальвации им, решили еще три шкуры содрать с народа</p>
6
Sokolov
25.01.2022 18:49
<p>evgenii911,</p>
<p>А как вам ситуация, когда вклад с ежемесячным начислением закрыт досрочно с пересчетом процентов банком в ином налоговом периоде (году), чем в том, в котором были ранее выплачены проценты? Процентого дохода в итоге (банк назад забрал) нет, а налог остается!</p>
8
Soers
25.01.2022 19:06
<p>Сами ФНС рассказывают о том как не попасть под налогообложение. Странно это выглядит. Видимо, пытаются удержать вкладчиков и предлагают им способ сохранить свои крохи, которые стали еще меньше, если стремиться не попасть под налог. На мой взгляд, делу это не поможет, потому что есть риск вообще не вернуть свой вклад в полном объеме ввиду надвигающихся событий.</p>
2

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