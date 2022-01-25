В ​ФНС разъяснили, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов

Федеральная налоговая служба разъяснила, как рассчитать не облагаемый налогом доход от банковских вкладов.

«С 1 января 2021 года облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. То есть главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга», — сообщили в ФНС.

Например, в 2020 году физлицо открывает вклад в размере 710 тыс. рублей по ставке 4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год составил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же перекладывает эти 710 тыс. рублей в другой банк уже по ставке 8%. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно. Таким образом, по новому вкладу до конца 2021 года гражданин получит еще 23 666 рублей.



Совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный в 2021 году, составит 55 616 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год — 42 500 рублей.

В результате сумма налога к уплате составит: (55 616 рублей – 42 500 рублей) х 13% = 1 705 рублей.

Налоговая нагрузка в этом примере равна 3,1% (1 705 рублей : 55 616 рублей x 100%). Влияние налога на доходность по вкладу в этом случае составляет всего 0,24% (1 705 : 710 000).

В ФНС предложили рассмотреть другой пример, когда гражданин открыл в январе 2021 года вклад на два года по ставке 3,5%. Размер вклада — 1,1 млн рублей. Выплаты производятся ежемесячно. Доход, полученный по итогам 2021 года, составит 35 291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей. НДФЛ в этом случае платить не придется.

Так как гражданин открывал вклад на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. На начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей. Вклад пополняемый, гражданин в январе 2022 года положил еще 1 млн рублей на этот же вклад. Итого на вкладе уже 2,1 млн рублей. По итогам 2022 года доход с этого вклада составит 70 583 рубля, что снова ниже необлагаемого минимума в 2022 году. НДФЛ платить не придется.

«Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается», — напоминают в службе.

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставке.

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется.