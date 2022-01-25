Основные фондовые торги в РФ закрылись в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,73% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 258,74 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% — до отметки 1 296,8.



Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,94%, бумаги МТС — на 0,18%. Котировки бумаг VK снизились на 4,7%, «Яндекса» — на 2,82%, «Полюса» — на 2,7%, СберБанка — на 2,22%, «Магнита» — на 1,75%, Московской биржи — на 1,21%, «Норникеля» — на 1,2%, «Газпрома» — на 0,08%.



«Утром, несмотря на негативный внешний фон, российские акции предприняли попытку восстановления, в результате чего индекс Мосбиржи поднимался выше 3 300 пунктов. Однако удержать достигнутые позиции не получилось. Дальнейшее ухудшение внешней конъюнктуры способствовало активизации продаж, что привело к компенсации большей части утреннего роста», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. По его мнению, пока рано говорить о возможности полноценной коррекции, а сигналом к изменению сценария может стать преодоление индексом Мосбиржи отметки 3 400 пунктов.

«Именно сегодня внешний фон нейтральный, а новостной поток спокойный. Это позволяет рынку покупать то, что накануне заметно подешевело. При этом опасения относительно геополитического фактора не позволяют «быкам» развернуться в полную силу», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что «внешний фон более чем пессимистичен: новостные ленты приносят информацию о том, что США продолжают готовить пакеты антироссийских санкций и они могут быть жестче, чем в 2014 году. Кроме того, в кулуарах активно обсуждают новости о переговорах американцев с мировыми производителями газа, чтобы подстраховаться с поставками топлива в Европу на случай осложнения отношений с РФ. Все это не способствует глобальному оптимизму».

«Нужно понимать, что геополитический риск может обнажиться в любой момент», — заключает Бодрова.



«Ключевым фактором движения отечественного рынка акций на данный момент остается рост или снижение странового риска. Сегодня этот фактор поддержал рынок», — полагает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Завтра отечественный рынок может попытаться продолжить восстановление и перейти в диапазон 3 300—3 400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся шестой день под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседании ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными», — прогнозирует эксперт.

