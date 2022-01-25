Рубль подешевел в ходе основной валютной сессии

Рубль слабел к доллару и евро в конце основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 18:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,31 рубля, курс евро — 89,42 рубля. Валюты прибавляли к уровню закрытия предыдущих торгов 55 и 23 копейки соответственно. К 19:04 ослабление рубля чуть замедлилось: доллар дорожал на 46 копеек, евро — на 10, курсы составляли 79,22 и 89,29 рубля.

В ходе основной сессии было проведено 59,6 тыс. сделок с долларом на 3,3 млрд долларов и 8,4 тыс. сделок с евро на 439 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 78,25—79,36 рубля за доллар и 88,47—89,48 рубля за евро.

«Национальная валюта, как и наш фондовый рынок, предпринимала попытки коррекционного восстановления, чему способствовала стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако потеря поддержки со стороны экспортеров, а также ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и сохранение геополитической напряженности привели к тому, что рубль растерял утренний рост и перешел к ослаблению», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«В текущих обстоятельствах ближайшей целью движения пары доллар/рубль видится район 79,8 рубля. Сигнал на слом данной тенденции будет дан в случае отступления американской валюты ниже 78,2 рубля», — рассуждает эксперт.