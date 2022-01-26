НБКИ: средний размер автокредита обновил рекорд

Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в декабре 2021 года обновил рекорд, достигнув 1,28 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Это на 4% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце, и на 28% больше, чем в декабре прошлого года.

Самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,9 млн рублей). Также наибольший средний чек зафиксирован в Московской области (1,55 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,47 млн рублей), Краснодарском крае (1,39 млн рублей), Ленинградской области (1,34 млн рублей).

Самый значительный рост среднего чека выданных автокредитов продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), Саратовская область (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге рост показателя составил 25,6% и 24,6% соответственно.