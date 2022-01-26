АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Эксперт Банка убытки на 879 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Омской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Эксперт Банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 879 млн рублей. Об этом в среду, 26 января, сообщается на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Стройкова Р. В., Стройковой В. Р., Дороховой Е. В., Максименко М. В., Шеремета Д. В., Ткаченко Е. Е., Орлова Б. А., Зайцева С. Н., Борисовой В. В., Ефимова С. П., Ануфриева С. В., Захарова И. А., Лукьянова А. П., Новгородцева Д. А., Шагинян Н. А., Колбиной А. Е., Артющенко И. В.», — говорится в релизе.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 1 ноября 2019 года. По данным регулятора, Эксперт Банк «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки». Банк через суд пытался добиться возврата лицензии, но безрезультатно.

Омский арбитраж в декабре 2019 года принял решение о принудительной ликвидации Эксперт Банка, АСВ было назначено ликвидатором. Позже решением Арбитражного суда Омской области банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств банка под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. В результате указанных действий банку были причинены убытки», — поясняет агентство.