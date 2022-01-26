ЦБ: годовая инфляция в регионах находилась в декабре в диапазоне от 5,8% до 11,8%

Годовая инфляция в декабре 2021 года снизилась в 45 российских регионах из 82 и повысилась в остальных, а в целом по стране ее уровень не изменился. На это указывает Центробанк в тематическом обзоре.

Напомним, Росстат ранее подтвердил оценку годовой инфляции в стране в декабре на уровне 8,39% после 8,4% в ноябре 2021 года.

Как уточняет ЦБ, годовая инфляция в декабре находилась в диапазоне от 5,8% в Чукотском автономном округе до 11,8% в Дагестане.

Рост цен на продовольственные товары преимущественно замедлялся в основном на плодоовощную продукцию и продукты питания животного происхождения, констатирует регулятор.

Непродовольственные товары в декабре преимущественно дорожали быстрее, чем месяцем ранее. В большинстве регионов основной вклад в ускорение роста цен вносило моторное топливо. В Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах также существенно повысился темп удорожания легковых автомобилей.

«Динамика цен услуг в декабре была наиболее разнородной, регионы с ускорением и замедлением подорожания услуг разделились примерно поровну. Различия в основном определялись динамикой цен на авиаперевозки и зарубежный туризм. Рост цен на туристические поездки за границу замедлился после ноябрьского ускорения, в то время как темп подорожания перелетов по стране возрос», — отмечается в обзоре.

Наибольшее снижение годовой инфляции в декабре зафиксировано на Урале, указывают в Центробанке. «Главным образом это было результатом замедления роста цен на продовольственные товары (огурцы, помидоры, мясопродукты) и услуги (зарубежные туры)», — поясняется в материале.

Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию.



На сайте ЦБ также опубликованы отдельные инфляционные обзоры по конкретным регионам и федеральным округам.