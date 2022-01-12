Росстат подтвердил оценку годовой инфляции в декабре на уровне 8,39%

Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,82% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с декабрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свои предварительные оценки, опубликованные в конце предыдущего месяца.

В ноябре-2021 месячный рост цен составлял 0,96%, годовой — 8,4%. Росстат также напоминает, что в декабре прошлого года цены выросли на 0,83% в месячном выражении, а по сравнению с декабрем 2019-го рост составлял 4,91%.

«Росстат подтвердил предварительную оценку потребительской инфляции по итогам 2021 года на уровне 8,39%. В помесячном выражении в декабре рост цен замедлился до 0,82% (после 0,96% в ноябре) в основном за счет ценовой динамики в сфере услуг (а именно — услуг зарубежного туризма)», — отмечается в материале Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Уточним, что в таблицах Росстата есть отдельная колонка по индексу потребительских цен «2021 год к 2020 году»: там прописан общий показатель роста на уровне 6,69%, рост цен на товары — 7,8%, в том числе на продовольственные — 8,41% (отдельно на плодоовощную продукцию — 12,66%), на непродовольственные товары — 7,12%, на услуги — 3,82%.

Согласно данным Росстата, в декабре товары подорожали по сравнению с ноябрем на 1,02%, а в годовом выражении — на 9,68%. В том числе продовольственные товары повысились в цене на 1,36% к ноябрю и на 10,62% к декабрю 2020 года (отдельно плодоовощная продукция подорожала на 3,55% в месячном и на 13,98% в годовом выражении). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,64% и 8,58% соответственно.

Цены на услуги выросли на 0,26% по сравнению с ноябрем 2021-го и на 4,98% по сравнению с декабрем 2020 года.

«Основной вклад в замедление как роста потребительских цен в целом, так и монетарной инфляции в декабре внесла нормализация ситуации в секторе услуг (плюс 0,26% месяц к месяцу) после нехарактерного для ноября ускорения до 0,81% месяц к месяцу из-за услуг зарубежного туризма. <…> На замедление инфляции повлияло компенсационное снижение цен на услуги зарубежного туризма (минус 8,5% после роста на 9,1% месяцем ранее): так, поездка в Турцию подешевела на 36,5%. При этом в декабре возобновился сезонный рост цен на услуги пассажирского транспорта, услуги гостиниц, санаторно-оздоровительные услуги», — пишет МЭР.

Росстат уточняет, что «в декабре проезд в различных типах вагонов в поездах дальнего следования стал дороже на 13,7—18,8%, авиаперелет экономическим классом — на 14,6%, проезд в такси — на 1,8%, городском автобусе, маршрутном такси — на 0,9%, междугородном автобусе — на 0,8%, трамвае — на 0,3%, троллейбусе — на 0,2%. Аренда автомобилей подорожала на 0,7%. Среди услуг туризма и отдыха увеличилась стоимость проживания в гостиницах «три звезды» на 4,9%, билетов в кинотеатры — на 4,3%, музеи и выставки — на 2,1%, экскурсионных туров по России — на 1,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты — на 1,2%, проживания в хостелах — на 0,7%, билетов в театры — на 0,5%».

МЭР также обращает внимание на то, что сезонное удорожание плодоовощной продукции в декабре (3,55% в месячном выражении) было менее выраженным, чем в предшествующие годы, в связи со сдвигом уборочной кампании внутри года из-за погодных условий.

В сегменте непродовольственных товаров основное сдерживающее воздействие, по данным Минэкономразвития, оказало замедление роста цен на легковые автомобили (1% месяц к месяцу после 1,6%).

Росстат в числе прочего указывает, что в декабре рост потребительских цен на 0,9% и более был зафиксирован в 41 субъекте РФ, самый большой (на 1,4%) — в Республике Коми в связи с удорожанием продуктов питания на 2,4%. Минимальный рост потребительских цен отмечен в Тюменской области (кроме автономных округов) — на 0,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 1,3% (с начала года прирост цен составил 7,1% и 8,7% соответственно).

Отдельно Росстат опубликовал в среду сводку «Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 10 января 2022 года», из которой следует, что за первые десять дней текущего года цены выросли на 0,56%. Среднесуточный прирост цен равнялся, таким образом, 0,056% против 0,026% в декабре прошлого года и 0,022% в январе 2021 года.

МЭР уточняет, что в годовом выражении цены выросли на 8,61% на 10 января.



Из материалов министерства следует, что за отчетный период января «на продовольственные товары цены выросли на 0,55%, в основном за счет удорожания овощей и фруктов (3,13%). На другие продукты питания цены выросли на 0,21%. Умеренный рост цен наблюдался на мясопродукты и яйца (порядка 0,1%). Вместе с тем рост цен на молоко и молочную продукцию, сахар, муку, масла и жиры, макаронные и крупяные изделия сохранился на повышенном уровне. Непродовольственная инфляция на первой неделе января составила 0,4%. Основной вклад в рост цен внесло удорожание легковых автомобилей на 1,57%; сдерживающее влияние оказали околонулевой рост цен на электро- и бытовые приборы (0,02%) и удешевление строительных материалов (минус 0,14%). В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,72% при удорожании услуг зарубежного туризма на 1,6%, санаторно-оздоровительных услуг на 0,87%, а также услуг пассажирского транспорта на 5,98%».