СК «Арсеналъ» отказалась от лицензий на госстрахование военных и перестрахование

Банк России отозвал у ООО «Страховая компания «Арсеналъ» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3193) лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения РФ и на осуществление перестрахования. Соответствующий приказ опубликован в среду, 26 января, на сайте регулятора.

Как поясняется в сопровождающем сообщении ЦБ, решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его принятия.



Уточним, что у СК «Арсеналъ» остаются лицензии на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни. На сайте компании указано, что она предоставляет услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, страхованию средств водного транспорта, страхованию гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта, страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, страхованию финансовых рисков.