Годовая инфляция к 21 января ускорилась до 8,64%

Годовая инфляция в России по состоянию на 21 января достигла 8,64%. Такие данные представлены в материале Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленном по данным Росстата.

На 14 января годовая инфляция составляла 8,62%.

Росстат ранее подтвердил оценку годовой инфляции в стране в декабре на уровне 8,39% после 8,4% в ноябре 2021 года.

За период с 15 по 21 января инфляция составила 0,22% после роста на 0,1% за период с 11 по 14 января. Среднесуточный прирост цен составил 0,032% после 0,025% за предыдущий отчетный период. С начала месяца цены выросли на 0,88%.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,21% за неделю после роста на 0,12% за предыдущий отчетный период, без учета плодоовощной продукции — на 0,12% после 0,02% (отдельно на фрукты и овощи — на 0,87% после 0,88%).

Непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,18% (0,15% с 11 по 14 января) за счет роста цен на легковые автомобили на 0,4% и на бензин на 0,14%. Отмечается возобновление снижения цен на строительные материалы.



В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,16% (снижение на 0,01% в предыдущий отчетный период). Ускорился рост цен на услуги зарубежного туризма (2,4% после 0,42%), услуги гостиниц (0,12% после минус 0,02%) и санаторно-оздоровительные услуги (0,52% после минус 0,17%).