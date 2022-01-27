Обзор рынков от Банки.ру:​ итоги заседания ФРС активизировали продажи на мировых рынках

Основным фактором предыдущего дня для инвесторов выступало ожидание итогов заседания ФРС США, в преддверии которого мировые рынки продемонстрировали восстановление. Благодаря тому, что большая часть площадок успела закончить торги до завершения заседания американского регулятора, индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков, смогли прибавить порядка 0,1%.



При этом итоги заседания ФРС привели к активизации продаж на заокеанских площадках, в результате чего основные американские индексы, которые росли в преддверии этого события, закончили день на отрицательной территории. Так, по итогам дня Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,4% и 0,1% соответственно.

Если же говорить о сигналах, данных американским регулятором рынкам, то можно отметить следующее. ФРС закончит сворачивание программы количественного смягчения в марте и уже в марте будет готов перейти к повышению ставки. Также регулятор рассматривает программу сокращения баланса, которая может начаться после старта цикла ужесточения денежно-кредитной политики, планы по сокращению регулятор предполагает уточнить по итогам следующего заседания. Инвесторы восприняли сигналы от ФРС как сигнал к продажам, что и отразилось на динамике американского рынка вчера в последние часы торгов. При этом рынки начинают закладывать пять повышений ставки в США в рамках 2022 года

Сегодня утром инвесторы продолжают избавляться от рисковых активов, отыгрывая результаты заседания ФРС. Так, в Азии ведущие индексы снижаются в пределах 3,1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,8%, торгуясь в районе 88 долларов за баррель. Из макроэкономической статистики в ходе торгов инвесторы обратят внимание на предварительные данные по ВВП США за IV квартал прошлого года, а также цифры по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 3%, поднявшись в район 3 358 пунктов. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать дальнейшему снижению российского рынка. При этом в ходе сессии давление на наши бумаги со стороны внешнего фона будет только усиливаться, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 3 300 пунктов. Единственным фактором, способным изменить ситуацию и привести к активизации покупок, может выступить снижение геополитических рисков, однако пока это выглядит маловероятным. В результате можно констатировать, что в силе остается сценарий снижения нашего рынка с ближайшими целями в районе 2 900—2 950 пунктов по индексу Мосбиржи. Напомним, что сигналом к его отмене может стать выход рынка выше 3 400 пунктов.

В валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар прибавляет чуть более 0,1%, евро теряет 0,2%. Основным фактором давления на рубль сегодня утром выступает ослабление валют развивающихся стран, проходящее на снижении аппетита инвесторов к рисковым активам. При этом, несмотря на некоторое отступление от локальных максимумов, текущие уровни рынка энергоносителей продолжают поддерживать национальную валюту. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению, однако для его существенного роста необходимо снижение геополитических рисков, что сможет перевесить негативную внешнюю конъюнктуру.