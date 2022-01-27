Основные фондовые торги в РФ стартовали в минусе, рубль слабеет

Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи потерял 1,89% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 294,11 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,6% — до отметки 1 303,22.

Сегодня утром инвесторы продолжают избавляться от рисковых активов, отыгрывая результаты заседания ФРС, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать дальнейшему снижению российского рынка. При этом в ходе сессии давление на наши бумаги со стороны внешнего фона будет только усиливаться, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 3 300 пунктов. Единственным фактором, способным изменить ситуацию и привести к активизации покупок, может выступить снижение геополитических рисков, однако пока это выглядит маловероятным. В результате можно констатировать, что в силе остается сценарий снижения нашего рынка с ближайшими целями в районе 2 900—2 950 пунктов по индексу Мосбиржи. Напомним, что сигналом к его отмене может стать выход рынка выше 3 400 пунктов», — написал эксперт в своем обзоре.

Рубль продолжил дешеветь к ключевым мировым валютам. На 9:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,6775 рубля (плюс 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,41 рубля (плюс 1 копейка).



Основным фактором давления на рубль сегодня утром выступает ослабление валют развивающихся стран, проходящее на снижении аппетита инвесторов к рисковым активам, замечает аналитик. «При этом, несмотря на некоторое отступление от локальных максимумов, текущие уровни рынка энергоносителей продолжают поддерживать национальную валюту. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению, однако для его существенного роста необходимо снижение геополитических рисков, что сможет перевесить негативную внешнюю конъюнктуру», — комментирует Зварич.

