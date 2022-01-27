Рост рынка ипотечного кредитования не привел к увеличению задолженности

Российские банки в декабре сократили объем просроченных долгов по ипотеке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро «Эквифакс», уточняя, что оценка основана на информации всех банков, за исключением СберБанка и «Русского Стандарта».



В частности, на конец года объем просроченных свыше 90 дней ипотечных долгов составил 64,5 млрд рублей. Только за декабрь просрочка снизилась на 1,9 млрд рублей, а с начала года — на 11,6 млрд рублей (на 15%).

По данным ОКБ (бюро располагает данными СберБанка), в 2020 году на просрочку от одного дня выходило в среднем 3,5% ипотечного портфеля, но в 2021 году качество обслуживания ипотечных кредитов улучшилось, и теперь доля возникновения такой «технической» просрочки сократилась до 3%. «В 2020 году в просрочку 30 дней переходило 0,3% ипотечного портфеля, в 2021 году — 0,2%, а в просрочку 90 дней переходило 0,1% портфеля в 2020 году и 0,07% в 2021 году»,— уточнили в ОКБ.

Данных ЦБ за 2021 год пока нет; по статистике регулятора, на 1 декабря просроченная задолженность по ипотеке составляла 66,8 млрд рублей, или 0,6% от совокупного портфеля российских банков (11,45 трлн рублей).

В целом объем просроченной задолженности достиг минимального значения за три года. По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, причиной стало списание проблемной задолженности с балансов банков или продажа внешним компаниям (коллекторским агентствам) для оптимизации баланса.

Однако в ОКБ снижение просрочки связывают с изменением качества банковских клиентов. «Россияне и раньше прекрасно обслуживали ипотечные кредиты, но в 2021 году ситуация с просроченной задолженностью в ипотечном сегменте улучшилась. На фоне роста цен на жилье, действия программы льготной ипотеки, а также начавшегося тренда на повышение процентных ставок увеличилось число желающих взять ипотеку. В результате у банков появилась возможность отбирать более качественных заемщиков, что привело к повышению качества портфеля», — пояснил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Между выходом на просрочку и размером первоначального взноса по ипотеке есть фундаментальная связь, отмечают эксперты. «Заемщики с небольшим первоначальным взносом по ипотеке, как правило, обладают более низкими доходами, то есть находятся в более рискованной группе», — пояснила старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. И если цены на залоговую недвижимость окажутся ниже, чем размер кредита, «человек, в меньшей степени поучаствовавший своими деньгами в приобретении недвижимости, будет психологически более склонен к тому, чтобы перестать платить по ипотеке».