НБКИ: средний размер ипотечных кредитов составил 3,2 млн рублей

Средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре 2021 года составил 3,2 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 13,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,75 млн рублей), Московской области (5,16 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,34 млн рублей), а также в Тульской (3,57 млн рублей) и Ленинградской (3,41 млн рублей) областях.

Средний чек сильнее всего уменьшился в Хабаровском крае (минус 42,5%), Иркутской области (минус 41,4%), а также Красноярском (минус 28,8%) и Приморском (минус 27%) краях. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, увеличился, в том числе в Самарской (плюс 5,3%), Тюменской (плюс 3,4%) и Оренбургской (плюс 2,4%) областях, а также в Москве (плюс 2,1%).