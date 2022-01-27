Сотрудников страховой группы «Спасские ворота-М» могут приговорить к семи годам лишения свободы за махинации

Сотрудникам страховой группы «Спасские ворота-М», которые могут быть причастны к махинациям с активами компании, грозит до четырех лет лишения свободы, а при выявлении сговора между ними — до семи лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные юристов.

Уголовное дело в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» возбуждено по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финорганизации»). Ранее Банк России просил проверить компанию. В соответствии с заявлением регулятора, страховщик, пытаясь скрыть фактическое отсутствие активов по состоянию на 30 сентября 2020 года (на конец III квартала), предоставил в ЦБ недостоверную информацию о наличии денежных средств на счетах в банках «Интеза» и ВТБ.

Кроме того, в этой отчетности страховщик отразил ложные сведения о назначении объектов недвижимого имущества, говорится в заявлении ЦБ. Как полагает следствие, фальсификация финансовой отчетности потребовалась, чтобы избежать отзыва лицензии. Пока в материалах нет подозреваемых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц группы «Спасские ворота-М».

Лента новостей ЦБ установил признаки вывода активов из страховой группы «Спасские ворота-М» Временная администрация по результатам обследования страховой организации АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов, сообщает пресс-служба Банка России.

30.06.2021 20:53

Страховщик работает на рынке с 1992 года. В декабре 2020-го Банк России отозвал у группы «Спасские-ворота-М» лицензию на обязательное медицинское страхование. Это решение принято в связи с нарушением требований по инвестированию активов, следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ усмотрел в этих действиях угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС. Группа, в частности, была масштабно представлена в Ивановской области: там она обслуживала 70% жителей региона. Медицинская помощь держателям полисов все равно оказывалась, а с 1 января 2021-го клиентов начали передавать другим страховщикам.

В соответствии с законодательством, после отзыва регулятором лицензии в декабре 2020 года СГ «Спасские ворота-М» исключена из состава членов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сообщил его представитель. Он обратил внимание на то, что целевые средства обязательного медицинского страхования поступают в медорганизации не одномоментно, находятся на отдельном банковском счете и расходуются только для оплаты услуг, оказанных в рамках территориальной программы ОМС, под контролем Фонда обязательного медицинского страхования и Банка России. Благодаря нормам законодательства об ОМС и предусмотренным им защитным механизмам отзыв лицензии, равно как и реорганизация любого из страховщиков, не влияют на возможность получения клиентами медпомощи, подчеркнули в ВСС.

По данным Агентства по страхованию вкладов, с 22 апреля 2021 года в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» ведется конкурсное производство. По состоянию на 1 октября компании были выставлены требования на 113,4 млн рублей, и ничего из этой суммы не было выплачено.