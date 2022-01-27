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Пострадавшим от ЧС будут оказывать материальную помощь через портал госуслуг

27.01.2022 16:40
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ТАСС

Система оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России изменилась с этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, ссылаясь на итоги совещания с участием замглавы ведомства Виктора Ничипорчука.

«По словам Ничипорчука, в прошлом году межведомственной рабочей группой завершена работа по подготовке к переводу в регионах процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению посредством государственных услуг», — сказали в МЧС.

Как отмечают в пресс-службе, помощь будет оказываться через интернет-портал «Госуслуги». Планируется, что автоматизация процесса, начиная с подачи заявления, ускорит получение денег. В некоторых регионах система успешно функционировала в пилотном режиме.

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

 27.01.2022 08:45

«Сотрудниками МЧС России проведена вся необходимая работа по нормативному регулированию процесса и технической его реализации, а также оказана методическая помощь для заинтересованных представителей ФОИВ и местных властей субъектов РФ. Механизм был успешно апробирован в ходе штабных тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края», — уточнили в ведомстве.

«В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи», — цитируют в пресс-службе замглавы МЧС.

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